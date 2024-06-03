Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye götürüldü.
Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın dün çökmesi üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çöken binanın sahibi H.M.G, giriş kattaki döner dükkanı sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D. ile eski iş yeri sahibi Ö.K. sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.