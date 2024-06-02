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Küçükçekmece'de çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken binaya ilişkin soruşturma başlattı. 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Arama kurtarma çalışmalarının ardından kusur tespiti için bilirkişi ekibi incelemeler yapacak.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklayarak, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, arama kurtarma çalışmalarının ardından 3 kişilik bilirkişi ekibinin kusur tespiti için incelemelere başlayacağını bildirdi.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki binanın çökmesine ilişkin başsavcılığın yazılı açıklamasında, 4 katlı binanın saat 08.40 sularında henüz belirlenemeyen nedenle çökmesine ilişkin derhal soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında, 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi, kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

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