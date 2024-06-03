Küçükçekmece'de çöken binanın bitişiğindeki boş bina yıkıldı

KÜÇÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı çöken 3 katlı binanın bitişiğindeki boş bina belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı.

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtartıldığı çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı. Ayrıca çöken binanın bitişiğinde bulunan ve risk taşıyan zemin üzeri 3 katlı boş binanın yıkımı ise kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Bina, ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından belediye ekipleri tarafından yıkıldı.