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Küçükçekmece'de Çöken Bina Sonucunda 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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AFAD, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı. 8 kişi enkaz altından sağ olarak çıkarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen AFAD, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

(İSTANBUL) - Afad, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili, "8 vatandaşımız enkaz altından sağ olarak çıkarılmış; 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" açıklamasını yaptı.

Afad, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. AFAD'ın açıklaması şöyle:

"Bugün, saat 08: 41'de Küçükçekmece ilçesi Kartepe mahallesinde 3 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, İtfaiye, 112 Acil, UMKE, STK ve Emniyet Ekiplerinden;  412 personel  77 araç  15 ambulans hızla sevk edilmiştir.

8 vatandaşımız enkaz altından sağ olarak çıkarılmış; 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Ekiplerimizin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Küçükçekmece AFAD Acil Durum İstanbul Yaşam Güncel Haberler

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