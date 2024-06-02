Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'de Çöken Bina Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan olup olmadığını tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor.

Burak KESKİNCİ / İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de çöken 3 katlı binada 1 kişi hayatını kaybetti; 7 kişi de yaralandı. Olay yerindeki UMKE, AFAD, itfaiye ekipleri yaralıların enkazdan çıkarılmasının ardından binanın enkazındaki çalışmalarına devam ediyor. Ekipler binanın enkazında kalan olup olmadığını tespit etmek için hassas cihazlarla sessiz dinleme yaptı. Diğer yandan sessiz dinlemenin ardından enkazın kaldırılması için olay yerine bir de kepçe getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti

Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title