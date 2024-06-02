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Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili açıklama yapıldı

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Bakan Özhaseki, çöken binanın inşa süreci ve yapısal sorunları hakkında bilgi verdi.

Bakan Özhaseki, Küçükçekme'ce de çöken binayla ilgili; " İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır." dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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