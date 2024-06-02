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Küçükçekmece'de Çöken Bina: 1 Ölü, 7 Yaralı

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İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili açıklama yaptı. Çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere kaldırılmış, kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili "Çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki çöken binaya ilişkin açıklama yaptı. AFAD, UMKE ve arama kurtarma ekiplerinin enkaz çalışmasına devam ettiği belirtilen açıklamada, "Çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmış olup, enkazda kalan son kişiyi de kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

AFAD'tan yapılan açıklama ise şöyle:

"Bugün, saat 08: 41'de Küçükçekmece ilçesi Kartepe mahallesinde 3 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, İtfaiye, 112 Acil, UMKE ve Emniyet Ekiplerinden; 68 personel 9 araç 12 ambulans hızla sevk edilmiştir. 7 vatandaşımız enkaz altından çıkarılmış; ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından aralıksız devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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