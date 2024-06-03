Küçükçekmece'de çöken apartmanın enkazı kaldırıldı
Küçükçekmece'de çöken apartman ile yıkımı yapılan yanındaki binanın enkazı kaldırıldı. Kontrollü şekilde yıkılan bina ile çöken apartmanın enkazının kaldırılmasının ardından Belediye Caddesi ve Geçit Sokak trafiğe açıldı. Küçükçekmece'de 3 katlı apartmanın çökmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Küçükçekmece'de çöken apartman ile yıkımı yapılan yanındaki binanın enkazı kaldırıldı.
Kartaltepe Mahallesi'nde çöken 3 katlı apartmanın bitişiğinde riskli olduğu tespit edilen 4 katlı binanın yıkımı tamamlandı.
Kontrollü şekilde yıkılan bina ile çöken apartmanın enkazının kaldırılmasının ardından Belediye Caddesi ve Geçit Sokak trafiğe açıldı.
Ekipler enkazın kaldırıldığı alanı güvenlik şeridine aldı.
Küçükçekmece'de 3 katlı apartmanın çökmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.