Küçükçekmece'de çöken apartmanın enkazı kaldırıldı

Küçükçekmece'de çöken apartman ile yıkımı yapılan yanındaki binanın enkazı kaldırıldı.

Kartaltepe Mahallesi'nde çöken 3 katlı apartmanın bitişiğinde riskli olduğu tespit edilen 4 katlı binanın yıkımı tamamlandı.

Kontrollü şekilde yıkılan bina ile çöken apartmanın enkazının kaldırılmasının ardından Belediye Caddesi ve Geçit Sokak trafiğe açıldı.

Ekipler enkazın kaldırıldığı alanı güvenlik şeridine aldı.

Küçükçekmece'de 3 katlı apartmanın çökmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.