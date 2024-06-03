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Küçükçekmece'de çöken apartmanın enkazı kaldırıldı

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Küçükçekmece'de çöken apartman ile yıkımı yapılan yanındaki binanın enkazı kaldırıldı. Kontrollü şekilde yıkılan bina ile çöken apartmanın enkazının kaldırılmasının ardından Belediye Caddesi ve Geçit Sokak trafiğe açıldı. Küçükçekmece'de 3 katlı apartmanın çökmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Küçükçekmece'de çöken apartman ile yıkımı yapılan yanındaki binanın enkazı kaldırıldı.

Kartaltepe Mahallesi'nde çöken 3 katlı apartmanın bitişiğinde riskli olduğu tespit edilen 4 katlı binanın yıkımı tamamlandı.

Kontrollü şekilde yıkılan bina ile çöken apartmanın enkazının kaldırılmasının ardından Belediye Caddesi ve Geçit Sokak trafiğe açıldı.

Ekipler enkazın kaldırıldığı alanı güvenlik şeridine aldı.

Küçükçekmece'de 3 katlı apartmanın çökmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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