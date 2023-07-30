Küçükçekmece'de Çocukların Kavgasına Büyükler de Karıştı

Küçükçekmece'de çocuklar arasında çıkan kavgaya babalar da karıştı. Sokak ortasında testereli ve sopalı kavga kameralara yansıdı. Üç kişi yaralanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Küçükçekmece'de iddiaya göre çocukların kavgasına büyükler de karıştı. Sokak ortasında testereli, sopalı kavga kameralara yansıdı.

Olay, 14.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki çocuklar arasında yaşanan kavgaya babaları karıştı. Aynı binadaki kapı komşularının kavgasında, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri geldi. Kavgaya karışan üç kişi de ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kavgaya karışan üç kişinin birbirlerine sopalar ve testere ile saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

"Kimi boynundan kimi kolundan yaralıydı"

Olayın görgü tanıklarından biri olan Kemal Sönmez, kavgaya karışan şahısların daha önceleri de çocukları yüzünden tartışma yaşadıklarını dile getirerek, "Benim bildiğim kavga çocuklarla ilgili. Çocuklar zaman zaman kavga ediyorlar. Bu sefer aileler giriyor araya. Bugün de sabahleyin yine öyle olmuş. Babaları işteymiş. Hanımlar telefon açmışlar. Ondan sonra babalar gelmiş, birbirlerine girmişler. Ben aşağıya inerken baktım, kimi boynundan kimi kolundan yaralıydı. Ondan sonra millet araya girdi. Ambulans geldi. İki üç tane polis ekibi ve olay yeri inceleme geldi. Şahısları ambulansa bindirip pansuman yaptıktan sonra götürdüler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL