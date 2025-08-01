Küçükçekmece'de Çocuk Pencereden Düştü
Küçükçekmece'de 4 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, 4. kattan iki bina arasındaki boşluğa düştü ve hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece'de 4. kattan iki binanın arasındaki boşluğa düşen çocuk yaralandı.
Söğütlüçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 4. katında ikamet eden Suriye uyruklu ailenin 4 yaşındaki çocuğu, pencereden iki bina arasındaki boşluğa düştü.
Yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel