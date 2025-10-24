Küçükçekmece'de Cip Park Halindeki 5 Araca Çarptı: 2 Yaralı
Küçükçekmece'de seyir halindeki bir cip, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 5 araca çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı.
Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak'ta seyir halinde olan İshak Ç. yönetimindeki cip, sürücünün yola çocuk çıkması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 5 araca çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralanan sürücü İshak Ç. ve beraberindeki Abdullah A'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polisin kaza yerindeki çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel