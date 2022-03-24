Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir davanın tarafları arasında adliye otoparkında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Nazım S, Kadir M. ve Sercan S'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olayda yaralanan Ercan S, Diyar S. ve Orhan S, çevre hastanelere kaldırıldı. Ercan S'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada 18 kişiyi gözaltına aldı.

Olayda kullanıldığı belirtilen iki tabanca ile bir pompalı tüfek de ele geçirildi.

Küçükçekmece Kaymakamlığının açıklaması

Öte yandan Küçükçekmece Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Küçükçekmece Adliyesinde görülmekte olan bir duruşmadaki tarafların, Adliye otopark çıkışında karşılaşmaları sonrasında meydana gelen silahlı çatışma neticesinde 3 şahıs hayatını kaybetmiş, 3 şahıs yaralanmıştır. Yaralı şahısların tedavileri sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalarda 18 kişi gözaltına alınmış, olayda kullanılan 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır."