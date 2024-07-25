Küçükçekmece'de Cemevi Çatısında Yangın Çıktı
Küçükçekmece'de bulunan Cennet Mahallesi Cemevi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda cemevi hasar gördü.
Küçükçekmece'de cemevinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Cennet Mahallesi Cemevi çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlerin tek katlı binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, cemevinde hasara yol açtı.