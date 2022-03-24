Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de çatışan gruba polisin havaya ateş açarak müdahalesi kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de çatışan gruba polisin havaya ateş açarak müdahalesi kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de çatışan gruba polisin havaya ateş açarak müdahalesi kamerada

Son dakika gündem haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde 3 kişi öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın hemen sonrasında polisin havaya ateş ederek müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde 3 kişi öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın hemen sonrasında polisin havaya ateş ederek müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 2 gruptan 3 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. 13 kişi gözaltına alındı. Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi. Silahlı çatışma sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde polis olaya müdahale ederek havaya ateş ediyor. Şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor.


Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de çatışan gruba polisin havaya ateş açarak müdahalesi kamerada

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de çatışan gruba polisin havaya ateş açarak müdahalesi kamerada

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece, Adalet, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title