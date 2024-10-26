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Küçükçekmece'de Çatı Katında Yangın

Küçükçekmece'de Çatı Katında Yangın
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Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kadına sağlık müdahalesi yapıldı.

Küçükçekmece'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstasyon Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen bir kadına sağlık görevlilerince müdahalede bulunuldu.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, binanın çatı katında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

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