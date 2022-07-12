Küçükçekmece'de borçlularını darbederek kaçıran 2 zanlı yakalandı

Küçükçekmece'de borçlusu olduğunu iddia ettiği kişiyi darbederek zorla araca bindirdikleri ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Yeşilova Caddesi'nde dün bir kişinin iki kişi tarafından darbedilerek bir araca zorla bindirildiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, kaçırma olayına karışan kişilerin, "Uyuşturucu madde kullanma", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 6 ayrı kaydı bulunan Ferhat Ö. ile "Uyuşturucu madde kullanma", "kasten yaralama" "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 5 ayrı kaydı olan Fırat Ö. oldukları tespit edildi.

Yapılan incelemede kimliği belirlenen Ertan M'nin kaçırıldıktan sonra bir iş yerine götürüldüğünü tespit eden ekipler, düzenledikleri baskınla şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde Ertan M'nin daha önce yanlarında çalıştığını ve kendilerine 9 bin lira borcunun bulunduğunu söyledikleri öğrenildi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Ö. ve Fırat Ö, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.