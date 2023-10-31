Küçükçekmece'de bir restoran silahlı saldırıya uğradı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,Küçükçekmece'de bir restoranı uzun namlulu otomatik silah ve tabancalarla taradıktan sonra kaçan maskeli 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin otomobille olay yerine gelmeleri, restoranı kurşunladıkları ve kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Operasyonda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen otomatik tüfek ile bir tabanca ele geçirildi. Özel harekat polisleri ile eğitimli polis köpeklerinin katıldığı operasyon polis kamerasıyla kaydedildi.

Atatürk Mahallesi, 2. Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir restoranda 17 Eylül Pazar günü meydana gelen olayda restoran saat 08.00 sıralarında uzun namlulu silahlarla tarandı. Lüks bir otomobilden inen maskeli ve silahlı saldırganlar iş yerine kurşun yağdırdıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede restorana 14 kurşunun isabet ettiği, park halindeki üç otomobilde hasar meydana geldiği tespit edildi. Çalışmalarda bölgede 44 boş kovan ile 1 otomatik tüfek şarjörü buldu. Olayın gece mekanda taşkınlık yaptıkları için dışarı çıkarılan bir grup tarafından yaptırıldığı öne sürüldü.

SALDIRI ANINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada şüphelilerin olay yerine gelişleri ile restoranı kurşunladıkları anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde otomobille gelen şüphelilerin restorana doğru ilerleyerek ateş açtıkları ardından aynı otomobile dönerek kaçtıkları görüldü.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİDE OPERASYONA KATILDI

Polis görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Özel harekat polisleri ile eğitimli polis köpeklerinin de katıldığı operasyonda saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen Hakkıcan U.(24), Adem K.(31) Umut D.(25) gözaltına alındı. Şüphelilerin suç kayıtları olduğu da tespit edildi. Yapılan aramada saldırıda kullanıldığı değerlendirilen otomatik tüfek ile 1 tabanca ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.