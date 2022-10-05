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Küçükçekmece'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

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Küçükçekmece'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

Küçükçekmece'de bir binanın 14. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de bir binanın 14. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokak'taki 14 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bina sakinleri kendi imkanlarıyla binayı terk ederken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Küçükçekmece İtfaiye Güncel Haberler

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