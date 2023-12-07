KÜÇÜKÇEKMECE'de bir AVM'de güzellik merkezine saldırı

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir AVM'de bulunan güzellik merkezine gelen kişi iddiaya göre önce fiyat sordu. Bir gün sonra güzellik merkezine yeniden gelen kişi bu kez iş yerinin camlarını kırdı. Saldırgan gözaltına alınırken, olay anı ve şüphelinin darbedildiği anlar güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir AVM'de bulunan güzellik merkezine gelen kişi iddiaya göre önce fiyat sordu. Bir gün sonra güzellik merkezine yeniden gelen kişi bu kez iş yerinin camlarını kırdı.Saldırgan gözaltına alınırken, olay anı ve şüphelinin darbedildiği anlar güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartaltepe Mahallesindeki bir AVM'de Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi AVM içerisindeki güzellik merkezine gelerek işlemlerin fiyatlarını sordu. Dün güzellik merkezine yeniden gelen kişi bu kez elindeki metal parçasıyla iş yerinin camlarını kırmaya başladı.Çevredeki vatandaşlar elindeki metal parçasını aldıkları saldırganı darbetmeye başladı. Tekme ve yumruklarla darbedilen saldırganı AVM'nin güvenlik görevlileri vatandaşların elinden güçlükle aldı.Saldırgan olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güzellik merkezinin camlarının kırıldığı ve saldırganın darbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşların saldırganı darbetmesi cep telefonu kamerası tarafından da kaydedildi.