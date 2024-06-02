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Küçükçekmece'de Bina Çöktü: 1 Ölü, 8 Yaralı

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü. Bina enkazından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı çıkarıldığı bildirildi.

HABER-KAMERA: HAKAN KAYA - MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Küçükçekmece'de sabah saatlerinde binanın çöktüğü anları, görgü tanığı bir esnaf ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Esnaf Yüksel Ağaoğlu, "Biz oturuyorduk, çay içiyorduk. Bir anda ses oldu bina yan yattı. Panikle kaçtık. Arkamı döndüm baktım bina yerle bir olmuş. Yıkılması bir saniye sürmedi" dedi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü. Bina enkazından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı çıkarıldığı bildirildi.

Görgü tanığı binanın çöktüğü anları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Esnaf Yüksel Ağaoğlu, "Biz oturuyorduk, çay içiyorduk. Bir anda ses oldu bina yan yattı. Panikle kaçtık. Arkamı döndüm baktım bina yerle bir olmuş. Yıkılması bir saniye sürmedi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Küçükçekmece İstanbul İstanbul Kaza Yaşam Güncel Haberler

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