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Küçükçekmece'de Bina Çökmesi Anında Minibüsün Kurtuluşu Kamerada

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Küçükçekmece'de bir binanın çökmeye başladığı sırada bir minibüsün altından geçtiği anlar, kameraya yansıdı. Minibüs şoförü Hüseyin Sargan, olayı anlatarak kurtuluşlarını Allah'a bağladı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 katlı binanın çökmeye başladığı sırada bir minibüsün altından geçtiği anlar, kameraya yansıdı. Yaşnanları anlatan minibüs şoförü Hüseyin Sargan, "Saniye bile değil bizim kurtuluşumuz. Allah korumuş. Bir tane yolcu vardı, onunla inip yaralılara yardım ettik." dedi.

Kartaltepe Mahallesi'nde Belediye Caddesi ile Geçit Sokak'ın kesişim noktasında bulunan ve 1988 yapımı olduğu öğrenilen 4 katlı bina sabah 08.40 sıralarında çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme, sağlık, itfaiye, AFAD ve çevre belediyeler bünyesindeki arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlardan bazıları kendi çabaları ile enkazdan çıkarken, bazı yaralılar ise olay yerindeki arama ve kurtarma ekiplerince; kepçe, arama-kurtarma köpekleri ve çeşitli ekipmanların da kullanıldığı müdahale ile çıkarıldı. Yaralılar Mikail Atlı, Shakoura Dazz, Kemal Parahadov, Aygozel Charyewal, Charyyev Charyyev, Atacan Baltaev, Korkut Yılmaz Ayaz ve Seyitgül Babajanowa ambulanslarla hastaneye götürüldü. Dovletyar Charyyev ise hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül de olay sonrasında çalışmaları incelemek üzere bölgeye geldi.

Bina çökmeye başladığında, bir minibüsün binanın altında kalmaktan kurtulduğu anlar, İETT otobüsünün kamerasına yansıdı.

"SANİYE BİLE DEĞİL BİZİM KURTULUŞUMUZ"

Saniyelerle kurtulan Sefaköy-Kanarya Mahallesi Taştepe hattında yolcu taşıyan minibüs şoförü Hüseyin Sargan "08.39'da duraktan çıkışımız vardı. Kaymakamlıktan sola döndüğümüz sırada önce binanın bacaları yıkılmaya başladı. Benim aracımın üzerine düşüyordu. Ufak bir şekilde atlattık olayı. Bir tane yolcu vardı, onunla inip yaralılara yardım ettik. Otobüsün kamerasını izledikten sonra bayağı bir korktum. Saniye bile değil bizim kurtuluşumuz. Allah korumuş. Yaralılara Allahtan şifa diliyorum. Aracımda kayda değer bir hasar yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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