Kurban Bayramı'nda Küçükçekmece'de dron destekli denetim

Küçükçekmece'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 500 personel ve dron desteğiyle huzur denetimleri sürüyor. Denetimler bayram boyunca devam edecek.

KÜÇÜKÇEKMECE'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, polis ekipleri tarafından bayram süresince ilçe genelinde 500 personel ile gerçekleştirilen dron destekli huzur denetimi sürüyor.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, ilçe genelinde 500 personelin yer aldığı dron destekli huzur denetimi gerçekleştirildi. Vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi, can ve mal güvenliği korumak amacıyla kurban pazarları, mezarlıklar, AVM'ler, camiler, Marmaray istasyonları, Metrobüs istasyonları, Metro durakları, Menekşe ve Kanarya Sahili'nde denetimler sıkılaştırdı. Denetimlerin bayram süresince devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
