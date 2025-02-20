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Küçükçekmece'de Banyodaki Çatlaklar Sebebiyle Bina Tahliye Edildi

Küçükçekmece'de Banyodaki Çatlaklar Sebebiyle Bina Tahliye Edildi
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Küçükçekmece'de Kanarya Mahallesi'nde bir dairenin banyosunda oluşan çatlaklar nedeniyle 7 katlı bina tahliye edildi. Olay sonrası polis, itfaiye ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. İncelemeler sonucunda tahliye kararı alındı.

Küçükçekmece'de 7 katlı bina, bir dairenin banyosunda oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.

Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta bulunan 7 katlı binadaki bir dairede yaşayan vatandaşlar, banyoda bazı çatlaklar olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından binada kalan vatandaşlar tahliye edildi.

Binayla ilgili karar, belediye ekiplerinin yapacağı detaylı incelemelerin ardından verilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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