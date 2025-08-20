Küçükçekmece'de Balık Tutma Terapi Programı ile Rehabilitasyon İşbirliği

Küçükçekmece'de Balık Tutma Terapi Programı ile Rehabilitasyon İşbirliği
Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Yeşilay Şube Başkanlığı, denetimli serbestlik kapsamında 'OLTA TERAPİ' programı için işbirliği protokolü imzaladı. Program, yükümlülerin sosyal uyum ve rehabilitasyon süreçlerini destekleyecek.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Küçükçekmece Yeşilay Şube Başkanlığı arasında denetimli serbestlik kapsamında Balık Tutma Temelli Terapi Programı (OLTA TERAPİ) alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde, "OLTA TERAPİ" adlı işbirliği protokolü, Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ile Yeşilay Küçükçekmece Şube Başkanı Hasan Değirmenci tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, denetimli serbestlik altındaki yükümlüler, suça sürüklenen çocuklar ile madde bağımlılarına yönelik sosyal uyum ve rehabilitasyon çalışmaları desteklenecek, ihtiyaçlara göre özel planlamalar yapılacak.

Program sayesinde yükümlülerin zararlı çevrelerden uzak tutulması, doğayla temas ederek stresle başa çıkma becerilerini geliştirmeleri, sabır ve disiplin duygularını artırmaları, öfke kontrolü sağlamaları, ilgi alanlarının balık tutma ve doğaya yönlendirilmesi, çevre bilinci kazanmaları ve sosyal uyum süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, bu süreçte uzmanlar aracılığıyla ihtiyaç tespitleri yapılarak, okulu bırakan suça sürüklenen çocukların yeniden eğitim kurumlarına yönlendirilmesi ve kayıtlarının yapılması sağlanacak.

Yükümlüler, Yeşilay uzmanları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uzmanlarının gözetiminde olta kullanımı, güvenlik ve çevre etiği konularında eğitimler alacak. Bunun yanında bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık seminerleri, psikososyal destek ve danışmanlık hizmetleri yürütülecek.

Uzmanlar tarafından düzenli anket ve değerlendirmeler yapılacak programın, yükümlülerin toplumsal hayata uyumu ve suç oranlarının düşürülmesi üzerindeki etkisi bilimsel olarak ölçülecek.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel

