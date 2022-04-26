Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE'DE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

KÜÇÜKÇEKMECE'de, elektrik ustası Rüstem Dulkadir, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken babasını bıçaklayan kişi kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, geçen pazar günü 00.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Erkin Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, iş yerinde olan elektrik ustası Rüstem Dulkadir'in (40) yanına oğlu geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İş yeri içinde bir süre boğuşarak dışarı çıkan ikili, dışarıda da kavga etmeye devam etti. Dulkadir, oğlu tarafından bıçaklanarak yere yığıldı. Babası bıçaklayan kişi ise olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Dulkadir, hastaneye kaldırıldı. Dulkadir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Rüstem Dulkadir'in oğlu tarafından bıçaklandığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakini Neriman Aydın, "Evlat nasıl babaya kıyar. Ayıp günah. Ha ana ha baba fark etmiyor seni nasıl büyütüyorlar değil mi? Allah ıslah etsin" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel