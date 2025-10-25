Haberler

Küçükçekmece'de Aşırı Yağışlar İstant Duvarını Çökmeye Sebep Oldu

Güncelleme:
Küçükçekmece'de meydana gelen aşırı yağışlar sonucu bir fabrikanın istinat duvarı çöktü. Olay sırasında duvarın dibinde park halindeki 3 araç hasar gördü.

Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, gece saatlerinde fabrikanın istinat duvarında çökme meydana geldi.

Bu sırada duvarın dibinde park halinde bulunan 3 araç zarar gördü.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
