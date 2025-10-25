Küçükçekmece'de Aşırı Yağışlar İstant Duvarını Çökmeye Sebep Oldu

Küçükçekmece'de, aşırı yağıştan dolayı bir fabrikanın istinat duvarı çökmesi sonucu park halindeki 3 araçta hasar oluştu.

Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, gece saatlerinde fabrikanın istinat duvarında çökme meydana geldi.

Bu sırada duvarın dibinde park halinde bulunan 3 araç zarar gördü.