Küçükçekmece'de Aşırı Yağışlar İstant Duvarını Çökmeye Sebep Oldu
Küçükçekmece'de meydana gelen aşırı yağışlar sonucu bir fabrikanın istinat duvarı çöktü. Olay sırasında duvarın dibinde park halindeki 3 araç hasar gördü.
Küçükçekmece'de, aşırı yağıştan dolayı bir fabrikanın istinat duvarı çökmesi sonucu park halindeki 3 araçta hasar oluştu.
Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, gece saatlerinde fabrikanın istinat duvarında çökme meydana geldi.
Bu sırada duvarın dibinde park halinde bulunan 3 araç zarar gördü.
