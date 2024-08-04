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Küçükçekmece'de araçta uyuşturucu bulundu, şüpheli tutuklandı

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Küçükçekmece'de yapılan bir denetimde araçta uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri araçta yapılan aramada gizli bir bölme ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Küçükçekmece'de aracında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsü E.B'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan aramada aracın torpido kısmında kumandayla çalışan gizli bölme olduğu belirlendi.

Polis ekipleri gizli bölmede, şeffaf folyolara sarılmış uyuşturucu madde, 7 bin lira ve cep telefonu buldu.

Araçtaki gizli bölmenin açıldığı anlar, polis kamerasınca kaydedildi.

Şüpheli E.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükçekmece Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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