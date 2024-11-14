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Küçükçekmece'de Aracın Çarptığı Hemşire Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de Aracın Çarptığı Hemşire Hayatını Kaybetti
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Kaldırımda yürüyen hemşire Şengül Ayyıldız, hızla ilerleyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken aracın çarptığı hemşire, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün akşam saatlerinde otomobiliyle hızla ilerleyen 19 yaşındaki sürücü E.S, kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Araç, bu sırada kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki Şengül Ayyıldız'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ayyıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçükçekmece Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ayyıldız, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan sürücü ise emniyete götürüldü. Sürücü, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ayyıldız'ın cenazesi, bu akşam ilçedeki İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Tokat'a uğurlanacak.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında, "Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Şengül Ayyıldız vefat etmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verdi.

"Önündeki arabayı solladıktan sonra kontrolü kaybedip kaldırıma çıktı"

Görgü tanıklarından Recep Gençay, AA muhabirine, Ayyıldız'ın kaza anında kaldırımda yürüdüğünü söyledi.

Aracın kaldırıma çıkıp Ayyıldız'a çarptığını anlatan Gençay, "Akşam saatlerinde hafif yağmur yağdığı için yerler kaygandı. Bir sürücü önündeki arabayı solladıktan sonra kontrolü kaybedip kaldırıma çıkıp o sırada yürüyen hemşire hanıma çarptı. Kazadan sonra ilk müdahaleyi biz yaptık. Durumu ağırdı. Sağlık ekiplerine haber verdik. Hastaneye kaldırıldı." dedi.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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