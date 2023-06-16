Küçükçekmece'de Araç Çukura Düştü

Küçükçekmece'de şantiye alanından geçen araç çukura düştü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de gece saatlerinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir araç şantiye alanının bulunduğu yerdeki çukura düştü. Kaza hafif sıyrıklarla atlatıldı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece, Atakent Yan Yol Caddesi'nde gerçekleşen kazada, iddiaya göre araçta karı koca bir çift seyir halindeyken kadın sürücünün direksiyonu toparlayamaması sonucu araç yolun yan tarafındaki şantiye alanındaki çukur bölgeye düştü. Araçtaki karı koca çift kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası bölgeye polis, sağlık ekipleri ve araç çekicisi geldi. 16 AGG 859 plakalı araç düştüğü çukurdan ekiplerin ve çekicilerin müdahalesi sonucu kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.