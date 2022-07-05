KÜÇÜKÇEKMECE'DE ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ - Haberler

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİ

KÜÇÜKÇEKMECE'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı.

Kaza, 30 Haziran Perşembe günü Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç kavşakta bulunan refüje çıkarak akaryakıt istasyonuna daldı. Araç pompaya vurarak durabildi. Kazada sadece maddi hasar oluşurken, pompaların alev almaması olası bir faciayı önledi. Ölen ve yaralananın olmadığı kazanın görüntüleri, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

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