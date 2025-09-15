Haberler

Küçükçekmece'de Apartman Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

İstanbul Küçükçekmece'de 6 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında mutfakta oluşan hasar belirlendi.

Mehmet Akif Mahallesi 1. Yenice Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden daire sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
