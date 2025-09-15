Küçükçekmece'de Apartman Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
İstanbul Küçükçekmece'de 6 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında mutfakta oluşan hasar belirlendi.
İstanbul Küçükçekmece'de 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mehmet Akif Mahallesi 1. Yenice Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden daire sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel