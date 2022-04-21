Küçükçekmece'de alevler geceyi aydınlattı - Haberler

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Küçükçekmece'de alevler geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Küçükçekmece'de alevler geceyi aydınlattı

Küçükçemece'de, 3 katlı binanı çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçemece'de, 3 katlı binanı çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında çatı alevlere teslim oldu.

Yangın, gece saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 329. Sokaktaki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Paniğe neden olan yangında alevler adeta geceyi aydınlattı. Kimsenin yaralanmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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