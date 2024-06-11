Küçükçekmece'de alacak verecek meselesi kanlı bitti

Özgür EREN / İSTANBNUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan şüpheli, 1 kişiyi silahla yaraladı. Şüpheli bir süre silahla yaraladığı esnafın başında bekledi. Saldırgan başka bir kişnin üzerine atlaması sonucu etkisiz hale getirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Atatürk Mahallesi 4. sokak'ta dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şüpheli ayakkabı dükkanı işleten Z.A ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü. Saldırgan Z.A.'yı yanında getirdiği silahla yaraladı. Dükkan sahibi silahlı saldırı sonucu yere düştü. Silahlı saldırgan yaraladığı dükkan sahibinin bir süre başına bekledi. O sırada aynı sokakta esnaf olduğu öğrenilen başka bir kişi, üzerine atladığı silahlı saldırganı etkisiz hale getirdi. Çevrede toplanan kalabalık olayın ardından silahlı saldırganı darbettii. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaralanan esnaf hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan polis ekiplerine teslim edildi.