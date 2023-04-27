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KÜÇÜKÇEKMECE'DE AKİT GAZETESİNİN DE BULUNDUĞU BİNADA YANGIN

KÜÇÜKÇEKMECE'DE AKİT GAZETESİNİN DE BULUNDUĞU BİNADA YANGIN

Güncel Haberler

KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan 11 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde çıkan yangın büyüdü.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan 11 katlı binanın bodrum katındaki halı imalathanesinde çıkan yangın büyüdü. Akit gazetesi ve televizyonun da bulunduğu binanın büyük kısmını alevler sararken itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, 16.00 sıralarında Halkalı Dereboyu Caddesi'nde bulunan 11 katlı binanın bodrum katında çıktı. Halı imalathanesi olarak kullanılan bölümden bir anda dumanlar yükseldi. İçerde bulunan çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken,  itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yangın büyüyerek binayı sardı. Akit gazetesi ve televizyonun da bulunduğu binada alevleri söndürmek için çalışmalar sürüyor.

- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halkalı İtfaiye Güncel Haberler

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