Küçükçekmece'de Aile İçi Tartışma: Saldırgan Balkon'dan Atladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de bir adam, ailesine bıçakla saldırdıktan sonra annesi tarafından balkona sığınması üzerine 3. kattan atlayarak yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan saldırganın psikolojik sorunları olduğu bildirildi.

Küçükçekmece'de ailesine bıçakla saldıran kişi, ekiplerin balkona sığınan annesini kurtarmaya çalıştığı sırada 3. kattan atlayarak yaralandı.

Söğütlüçeşme Mahallesi, Fidan Sokak'taki 6 katlı binanın 3. katında yaşayan Ergin Y, henüz bilinmeyen bir nedenle aile içinde yaşanan tartışma sonrası evdekilere bıçakla saldırdı.

Komşuları, evde bulunan kız kardeşi kurtarırken, saldırgan, erkek kardeşini kolundan bıçaklayarak yaraladı. Saldırganın annesi ise korunmak için kendisini balkona kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, anneyi sığındığı balkondan merdiven aracıyla almak istediği sırada Ergin Y, evin penceresinden atladı.

Park halindeki aracın üzerine düşerek yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şahsın, psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia

Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.