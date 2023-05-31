Küçükçekmece'de Ağaca Çarpan Otomobil Takla Attı, 5 Kişi Yaralandı

Küçükçekmece'de ağaca çarpan otomobilin takla atması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Akkaya ile Fatih Aksaç, İsmail Hatipoğlu, Hasan Aksoy ve Özkan Aşkın'ı yaralı olarak çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hatipoğlu ve Aksoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.