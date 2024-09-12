Küçükçekmece'de Adliye Çıkışında Silahlı Kavga

Küçükçekmece'de, adliye çıkışında iki grubun kavgası sırasında silahla çevreye ateş açan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, adliyede davaları görülen ve aralarında husumet bulunan iki grup, duruşma çıkışında kavga etti.

Kavga sırasında silahıyla rastgele ateş eden Yusuf T, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Park halindeki 2 otomobilin isabet alıp hasar gördüğü olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.