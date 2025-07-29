Küçükçekmece'de 8 Katlı Binada Yangın Çıktı
Küçükçekmece'de bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.
Küçükçekmece'de 8 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Tevfik Bey Mahallesi Cevahir Sokağı'nda yer alan 8 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Daire sakinleri hızlıca binayı terk ederken ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, güvenlik amacıyla sokağı trafiğe kapattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel