Küçükçekmece'de 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Küçükçekmece'de 7 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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Küçükçekmece'de meydana gelen yangın, bir binanın çatısında havai fişekten çıktığı iddia ediliyor. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir ölü veya yaralı bulunmadı.

KÜÇÜKCEKMECE'de 7 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevre sakinleri çatıdaki yangının havai fişekten çıktığını iddia etti.

Yangın, saat 00.15 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Burcu Sokak'ta 7 katlı binanın çatısında çıktı. Binanın çatı katındaki alevleri görenler itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

'HAVAİ FİŞEK ÇATIYA İSABET EDİYOR'

Çevre sakini İsmail Akkuş, "Burada daha önce havai fişek atılıp düğün kutlaması yapılıyordu. O sırada atılan havai fişek çatıya isabet ediyor. Çatı izolasyon malzemesi anında alev alıyor. Yanar yanmaz hemen geldik. Binayı boşalttık, doğal gaz ve elektrikleri kestik. İtfaiyemiz sağ olsun anında yetişti ve müdahale etti. Herhangi bir ölü ya da yaralı yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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