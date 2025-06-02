Küçükçekmece'de 65 Yaşındaki Adam Evinin İçinde Ölü Bulundu

Küçükçekmece'de 65 Yaşındaki Adam Evinin İçinde Ölü Bulundu
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Küçükçekmece'de 65 yaşındaki Rahmi V, evinde hareketsiz halde bulundu. Polisin yaptığı incelemede, hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Küçükçekmece'de 65 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Sultan Murat Mahallesi Oyuklu Sokak'taki 5 katlı binanın üçüncü katında ikamet eden Rahmi V'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde Rahmi V'yi hareketsiz buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Rahmi V'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Rahmi V'nin cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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