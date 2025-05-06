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Küçükçekmece'de 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Küçükçekmece'de 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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Mehmet Akif Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası çatıda hasar meydana geldi.

Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Akif Mahallesi Yalaz Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıya yayılan yangında yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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