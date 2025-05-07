Küçükçekmece'de 6 Katlı Binada Yangın Çıktı
Küçükçekmece'de bulunan 6 katlı bir binanın 5. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Küçükçekmece'de 6 katlı binanın 5. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnönü Mahallesi 1309. Sokak'taki binanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın dairede hasara yol açtı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel