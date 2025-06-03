Küçükçekmece'de 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Hırsızlığı

Küçükçekmece'de 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Hırsızlığı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de bir evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen iki kadının yakalanması için polis çalışma başlattı. Şüpheliler, güvenlik kameralarına yansıyacak şekilde binaya girip çıkarken görüntülendi.

Küçükçekmece'de evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cennet Mahallesi Reyhan Caddesi'nde ikamet eden Aydan Bükcüoğlu, evinde olmadığı sırada 2 kadının dairesine girerek 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldığını polise bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 kadın şüphelinin eve girdiğini ve ziynet eşyalarını çaldığını tespit etti.

Öte yandan, şüphelilerin yüzlerini kapatarak binaya girmesi ve yaklaşık 20 dakika sonra binadan ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hırsızlık olayına ilişkin AA muhabirine konuşan mağdur Aydan Bükcüoğlu, 22 Mayıs'ta 15.00 gibi evden çıktığını, 16.30 civarı da şüphelilerin binanın kapısından şifreyi yazarak giriş yaptığını söyledi.

Bükcüoğlu, "Binada yaklaşık 20-25 dakika kalıyorlar. Daha sonra evden para ve altınları alarak ayrılıyorlar. Kamerada yüzleri belirgin görünüyor. Yaklaşık 500 bin liralık altın vardı." dedi.

Dairesinden aceleyle kapıyı kilitlemeden çıktığını kaydeden Bükcüoğlu, "Kilitli olmayan kapıları denediklerini söylüyor polisler, ses dinliyorlar. Katlarda kamera olmadığı için göremiyoruz ama kilitli olmayan kapıları rahat bir şekilde görebiliyorlar. Hemen polisi aradım, ifade vermek için karakola çağırdılar. O gece olay yeri geldi, parmak izi tespit edemediler. 2 gün sonra geldiler, kişiler tespit edilmiş olmasına rağmen hala yakalanmadı. Bulunmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişilik aile yok oldu

3 kişilik aile yok oldu
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum'dan olay sonrası ilk açıklama

Trafikte küfürler savurmuştu! Ünlü isim olayın perde arkasını anlattı
Parasailing yaptığı sırada emniyet kemerini açan genç kız, denize çakılarak hayatını kaybetti

Paraşüt kemerini açan genç kız denize çakılarak hayatını kaybetti
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.