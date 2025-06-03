Küçükçekmece'de 500 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyası Hırsızlığı

Küçükçekmece'de evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cennet Mahallesi Reyhan Caddesi'nde ikamet eden Aydan Bükcüoğlu, evinde olmadığı sırada 2 kadının dairesine girerek 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldığını polise bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 kadın şüphelinin eve girdiğini ve ziynet eşyalarını çaldığını tespit etti.

Öte yandan, şüphelilerin yüzlerini kapatarak binaya girmesi ve yaklaşık 20 dakika sonra binadan ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hırsızlık olayına ilişkin AA muhabirine konuşan mağdur Aydan Bükcüoğlu, 22 Mayıs'ta 15.00 gibi evden çıktığını, 16.30 civarı da şüphelilerin binanın kapısından şifreyi yazarak giriş yaptığını söyledi.

Bükcüoğlu, "Binada yaklaşık 20-25 dakika kalıyorlar. Daha sonra evden para ve altınları alarak ayrılıyorlar. Kamerada yüzleri belirgin görünüyor. Yaklaşık 500 bin liralık altın vardı." dedi.

Dairesinden aceleyle kapıyı kilitlemeden çıktığını kaydeden Bükcüoğlu, "Kilitli olmayan kapıları denediklerini söylüyor polisler, ses dinliyorlar. Katlarda kamera olmadığı için göremiyoruz ama kilitli olmayan kapıları rahat bir şekilde görebiliyorlar. Hemen polisi aradım, ifade vermek için karakola çağırdılar. O gece olay yeri geldi, parmak izi tespit edemediler. 2 gün sonra geldiler, kişiler tespit edilmiş olmasına rağmen hala yakalanmadı. Bulunmalarını bekliyoruz." diye konuştu.