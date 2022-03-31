KÜÇÜKÇEKMECE'DE 50 KADININ İSTİHDAM EDİLECEĞİ KAFE AÇILDI

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Küçükçekmece'de yabancı ve Türklerden oluşan toplam 50 kadının istihdam edileceği kafe açıldı. Gıda mühendisinden diyetisyenine tüm mutfak çalışanlarının özellikle sağlığa önem verdiği kafede, çocuğundan yaşlısına herkesin yiyebileceği sağlıklı yiyecekler üretilecek.

Küçükçekmece Belediyesi desteği ve JANA Sosyal Girişim ortaklığı ile hayata geçirilen, Dünya Bankası ve GIZ'in hibe desteğini alan proje, S.S Etkin Kadın İş Platformu (EKİP) Küçükçekmece Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Küçükçekmece'de oturan kadınların ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla dün, EKİP kadınlarının ilk LAGÜN Cafe & Restaurant'ı açıldı. Açılışa Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile Sağlıklı Yaşam Koçu Açelya Akkoyun katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi kurulumundan, eğitim süreçlerine, faaliyete geçtikleri günden bugüne her adımlarında yanında olduğu ve desteklediği EKİP kadınları, hazırladıkları menü ile Küçükçekmece'deki vatandaşlara hem sağlıklı hem de hesaplı gıda ürünlerine ulaşma imkanı sağlayacak.

'ÜRETİM AĞIRLIKLI OLSUN İSTEDİK'

Açılışa katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 'Bugün burada vatandaşlara verdiğimiz sözlerden birini gerçekleştirdik. Özellikle kadınlarımızla ilgili onların el becerilerini geliştirebilmek, maliyetlerini geliştirebilmek ve bunu hayatta sunabilmek amacındaydık. Burası hibe ile dönüştürülen yerdir. Belediye bütçesine dokunulmadan bu kafe açıldı. Burada kadınlarımız burada hem üretime katkıda bulunacak hem de özgüven kazanacak. Bu kafede nişan, düğün, kadınların yaptığı günler gibi her türlü daveti verebilirler. Biz burayı daha çok üretim ağırlıklı açtık. Şu anda 31 çalışanımız var ama amacımız 50 kadını istihdam etmektir' açıklamasını yaptı.

'DAHA ÖNCE KİRALIK MUTFAKTAYDIK'

Kafede mutfak şefi olan Şeyma Gökbayrak, 'EKİP kadın topluluğu olarak bir yıldır bu kafenin açılmasını heyecanla bekliyorduk. Bugün işletmemiz açılıyor çok mutluyuz. Daha önce kiralık bir mutfakta çalışmak zorundaydık. Küçükçekmece Belediyesi desteğiyle buraya taşındık. Biz burada arkadaşlarımızla çeşitli salatalar, çorbalar yapacağız. Özellikle sağlıklı yemekler üreteceğiz' dedi.

'DAHA ÖNCE EV HANIMIYDIM'

Şef yardımcısı olarak çalışacak olan Sevda Aras, 'Bu ekiple tanışmadan önce ev hanımıydım. Burası sayesinde iş sahibi oldum. Ekonomik özgürlüğümü kazandım. Çocuklarımın eğitimine de katkıda bulunuyorum. Burada yabancısı, Türkü bir araya geldik. Hep beraber özel menüler oluşturup insanlara sunacağız' şeklinde konuştu.

'HASTALAR İÇİN UYGUN YİYECEKLER'

Vatandaşın sağlıklı yiyecekler yeme hakkı olduğunu vurgulayan Suriyeli Gıda Mühendisi Raghda Hijazi, 'Buradaki temel hedefimiz de en sağlıklı yiyecekleri üretmektir. Burada hastalar, diyet yapmak isteyenler, çocuklar için gereken her şey var. Hepsi buraya gelip yiyebilirler. Vücut için gereken her şey bizim besinlerimizde mevcut' ifadelerini kullandı.