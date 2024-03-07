Küçükçekmece'de 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Küçükçekmece'de bir binanın 5. katından düşen 4 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.
Küçükçekmece'de, bir binanın 5. katından aşağı düşerek ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi İkbal Sokak'ta oturan N.D. isimli kadın, uyuyan oğlu İ.D'yi evde bırakıp iki çocuğunu okula götürdü.
Bu sırada uyanan 4 yaşındaki çocuk, 5. katın penceresinden aşağı düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri İ.D'yi hastaneye kaldırdı.
Hastanede yoğun bakıma alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.