Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü silahla kavgaya ilişkin 20 şüpheli adliyede
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Küçükçekmece Adliyesi'nin otoparkında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi.
KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Adliyesi'nin otoparkında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi.
Bir davanın tarafları arasında adliyenin otoparkında çıkan silahlı kavgaya ilişkin polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan 20 zanlı, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Aralarında husumet bulunan iki grubun Küçükçekmece Adliyesi'nde 24 Mart'ta görülen davanın duruşması sonrası otoparkta yaşadığı tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.