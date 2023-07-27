Küçükçekmece'de 4 Katlı Binada Yangın: 2 Kişi Yaralandı

Küçükçekmece'de bir binanın 2. katında çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın bir alışveriş merkezi tarafından depo olarak kullanılan 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi ise yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL