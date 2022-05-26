KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI - Haberler

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KÜÇÜKÇEKMECE'de 3 katlı evinin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen 2 yaşındaki Hediye Ç., yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 3 katlı evinin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen 2 yaşındaki Hediye Ç., yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sırlarında İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, 2 yaşındaki Hediye Ç, oturdukları 3. kattaki dairenin penceresinden düştü. Çocuk, ailesine ait park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştükten sonra yuvarlanarak yola savruldu. Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden kırık ve ezilmeler olduğu belirtilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çocuk, Güncel, Haberler

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