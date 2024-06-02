Küçükçekmece'de 3 Katlı Binanın Çökme Anı İETT Otobüsü Kamerasında

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI İETT OTOBÜSÜ KAMERASINDA

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binada 1 kişi ölürken 8 kişi de yarlaandı. Çökme anı İETT otobüsünün araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Küçükçekmece'de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralı olarak kurtartıldığı binada ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Binanın çökme anı İETT otobüsünün araç içi kamerasıyla kaydedildi.