Küçükçekmece'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın
Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Söğütlüçeşme Mahallesi Kavak Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi müdahale ederek yangını söndürdü.
Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel